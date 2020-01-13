شؤون فلسطينية

اللواء أبو بكر: طالبنا المحاكم الإسرائيلية بإخلاء سبيل الأسير الشوبكي

اللواء أبو بكر: طالبنا المحاكم الإسرائيلية بإخلاء سبيل الأسير الشوبكي
من ضمن حملة التضامن مع الأسير فؤاد الشوبكي
خاص دنيا الوطن- ولاء البرعي
أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة الأسرى، أن الأسرى الذين أضربوا عن الطعام، كان تضامناَ مع الأسير أحمد زهران، والذي دخل في اليوم الـ (113) على التوالي، والذي أثر على وضعه الصحي بشكل سيئ، مضيفاً، أنه لن يكسر إضرابه إلا إذا تحققت كافة مطالبه وهي: الاكتفاء باعتقاله الإداري والإفراج عنه.

وفيما يتعلق بوضع الأسير فؤاد الشوبكي، قال أبو بكر لـ "دنيا الوطن": إن "الشوبكي يدخل عامه الـ (80)، وقضى 14 عاماً، داخل سجون الاحتلال، وبقي له ثلاث سنوات، وأن إدارة السجون ترفض رفضاً تاماً الإفراج عنه، وأنها غير مراعية لسنه ومرضه، وأكدت أنه أجرى عملية في المعدة، ويعاني من مشكلة في الشبكية، ومن مرض السرطان في البروستاتا".

وأضاف أننا رفعنا أكثر من طلب للمحكمة العليا الإسرائيلية، لإخلاء سبيله؛ لسوء وضعه الصحي، ولكنهم رفضوه، بحجة عدم إخراجه مبكراً، وأننا طالبنا الرئيس محمود عباس، والخارجية، وكل المؤسسات، بالعمل على الإفراج عنه، كونه مريضاً ومسناً، وأنه أكبر أسير في السجون الإسرائيلية، ولكن دون جدى، ومازال وضعه الصحي يسوء أكثر فأكثر.

وأوضح أبو بكر، أن الأسرى عاشوا أسوأ فصل شتاء، خاصة بعد قدوم المنخفضات الجوية، وتزايد الرطوبة في غرف الأسر، وأن الاحتلال لا يعطونهم أغطية للشتاء، وإذا أعطوهم تكون خفيفة جداً، حيث لا تقي من برد الشتاء، ومنعوهم أن يأخذوا من الخارج، واقتصروا على شرائها من داخل السجون، ويقدر سعرها بأكثر من خمسة أضعاف أسعارها في الخارج، ومنعوا عنهم الماء الساخن، سواء للاستحمام أو الأغراض الأخرى.

وأكد، أن الاقتحامات مازالت مستمرة، وتم نقل الأسرى بأعداد كبيرة، من معتقلهم لآخر، وقد نقلوا (92) أسيراً لقسم آخر، بالكاد يكفي لـ 70 أسيراً، مما أدى لاكتظاظه، وشدة البرد القارس فيه، وخاصة في مراكز التوقيف، حيث هناك لا غطاء ولا فراش للنوم عليه، إضافة إلى الاقتحامات والتفتيشات المستمرة بشكل شبه يومي.

وفيما يتعلق بوضع الأسرى القاصرين، أكد أبو بكر، أن الأشبال تم عزلهم في معتقل آخر، ولم يسمحوا باصطحاب سجناء قدامى معهم، لترتيب شؤونهم في الداخل، وأن الأسرى القاصرين يتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاماً، وعددهم يتراوح من (200-220) أسيراً، موزعين على السجون، ومعظمهم من القدس، وهناك من القاصرين، من لم يبلغ سن العاشرة، وحاكموهم بالحبس المنزلي.

وأشار إلى أن كل هذه الأوضاع السيئة، يعاني منها الأسرى والأسيرات، على حد سواء، الأمر الذي زاد من تردي الأوضاع بشكل كبير.

أخبار ذات صلة

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

فتح تَرُد على الرقب بشأن &#34;ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)&#34;

فتح تَرُد على الرقب بشأن "ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في &#34;ذا فويس كيدز&#34;؟

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ&#34;طفاشوه&#34;

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ"طفاشوه"

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية &#34;قتيل الفيلا&#34;

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية "قتيل الفيلا"

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

عربي

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار