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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تعتقل تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها بين المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عبد المجيد حسن، شقيق الأسيرة شذى حسن، من دير السودان غرب رام الله، كما اعتقلت عدي الخطيب، بعد اقتحام منزله في  بلعين غرب رام الله، بحسب ما ذكره موقع (الحرية نيوز).

واعتقلت قوات الاحتلال في بيت لحم، عميد العزة من مخيم الدهيشة، وأحمد خضر مسالمة، من الدوحة جنوباً.

واعتقلت قوات الاحتلال، عماد خالد ياسين من عصيرة القبلية في نابلس، وفهد ياسين، بعد اقتحام منزله في طولكرم.

وفي الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، حمودة محمد زعاقيق، والفتى كريم عبد الرحمن عرار، بعد اقتحام منزليهما في بيت أمر.

وفي العيساوية، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى مصطفى إياد غزالة، بعد تفتيش المنزل، وتخريب محتوياته.

وفي سياق متصل، تمركزت قوات مشتركة من مخابرات وقوات الاحتلال، برفقة الكلاب البوليسية وسط العيسوية، واعتلت سطح بناية سكنية، وقامت بالتجول وسط البلدة، وذلك تزامناً مع توجه الطلبة إلى مدارسهم.

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