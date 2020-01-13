الأتيرة: مركزية فتح و18 عضواً بالثوري باللجنة الأساسية للانتخابات المقبلة

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة: إن أعضاء اللجنة المركزية للحركة و18 شخصية من المجلس الثوري، سيكونون هم اللجنة الأساسية للاطلاع على قضايا الانتخابات، ووضع البرنامج السياسي، والمعايير الخاصة باختيار المرشحين والترشح.



وأضاف الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لن تكون الانتخابات كما كان في 2006، والرئيس محمود عباس هو المنتخب، رئيساً لحركة فتح بالمؤتمر السابع للحركة، وبالتالي هو مرشحنا للرئاسة".



وأشار الأتيرة، إلى أن الحق الطبيعي للفلسطينيين، أن تجري الانتخابات على كافة الأراضي الفلسطينية، متابعاً: "بعد صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الإسرائيليين غير معنيين بالموافقة فوراً على الانتخابات، والأمر يحتاج ضغوطاً إقليمية ودولية وأوروبية".



واستطرد: "حتى إجراء الانتخابات بالقنصليات الأوروبية، يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، ومستحيل أن نجري الانتخابات دون القدس"، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى لمنع إجراء الانتخابات بمناطق (ج) في الضفة الغربية.



وتابع الأتيرة: "نحن بمرحلة خطيرة جداً، ولن نتنازل مطلقاً عن الانتخابات بالقدس، وإذا اضطرت السلطة الفلسطينية، فإنها ستسلم العالم مفاتيح السلطة الفلسطينية، وقد تسمعون هذا الموقف قريباً".



وأكمل الأتيرة: "الوضع ليس سهلاً، بل صعب جداً، إذا كانت حركة حماس لا تريد تهدئة مع إسرائيل، فلتخرج وتعلن ذلك، ونطالبها بأن تكون جزءاً أساسياً من المشروع الوطني والوحدة، والانتخابات مطلب شعبي، ومخرج لإنهاء الانقسام.

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال