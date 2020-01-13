شؤون فلسطينية

الأتيرة: مركزية فتح و18 عضواً بالثوري باللجنة الأساسية للانتخابات المقبلة

الأتيرة: مركزية فتح و18 عضواً بالثوري باللجنة الأساسية للانتخابات المقبلة
المجلس الثوري لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة: إن أعضاء اللجنة المركزية للحركة و18 شخصية من المجلس الثوري، سيكونون هم اللجنة الأساسية للاطلاع على قضايا الانتخابات، ووضع البرنامج السياسي، والمعايير الخاصة باختيار المرشحين والترشح.

وأضاف الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لن تكون الانتخابات كما كان في 2006، والرئيس محمود عباس هو المنتخب، رئيساً لحركة فتح بالمؤتمر السابع للحركة، وبالتالي هو مرشحنا للرئاسة".

وأشار الأتيرة، إلى أن الحق الطبيعي للفلسطينيين، أن تجري الانتخابات على كافة الأراضي الفلسطينية، متابعاً: "بعد صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الإسرائيليين غير معنيين بالموافقة فوراً على الانتخابات، والأمر يحتاج ضغوطاً إقليمية ودولية وأوروبية". 

واستطرد: "حتى إجراء الانتخابات بالقنصليات الأوروبية، يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، ومستحيل أن نجري الانتخابات دون القدس"، لافتاً إلى أن إسرائيل تسعى لمنع إجراء الانتخابات بمناطق (ج) في الضفة الغربية.

وتابع الأتيرة: "نحن بمرحلة خطيرة جداً، ولن نتنازل مطلقاً عن الانتخابات بالقدس، وإذا اضطرت السلطة الفلسطينية، فإنها ستسلم العالم مفاتيح السلطة الفلسطينية، وقد تسمعون هذا الموقف قريباً". 

وأكمل الأتيرة: "الوضع ليس سهلاً، بل صعب جداً، إذا كانت حركة حماس لا تريد تهدئة مع إسرائيل، فلتخرج وتعلن ذلك، ونطالبها بأن تكون جزءاً أساسياً من المشروع الوطني والوحدة، والانتخابات مطلب شعبي، ومخرج لإنهاء الانقسام. 

أخبار ذات صلة

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

فتح تَرُد على الرقب بشأن &#34;ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)&#34;

فتح تَرُد على الرقب بشأن "ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في &#34;ذا فويس كيدز&#34;؟

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ&#34;طفاشوه&#34;

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ"طفاشوه"

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية &#34;قتيل الفيلا&#34;

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية "قتيل الفيلا"

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

عربي

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار