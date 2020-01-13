وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر بوضع خطة لإنشاء خط أنابيب غاز لقطاع غزة

ذكرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن وزير الطاقة، يوفال شتاينتز، أصدر تعليمات بوضع خطة لإنشاء خط أنابيب غاز لقطاع غزة.



ونقلت صحيفة (كالكالست) الاقتصادية، عن شتاينتز قوله: إنه يتوقع الانتهاء من بناء الخط بحلول عام 2022.



يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من توقيع، اليونان وإسرائيل وقبرص على اتفاق أولي، يمهد الطريق أمام مد خط أنابيب الغاز في المتوسط.



وبعد هذا الاتفاق، طالب مسؤولون فلسطينيون دول العالم باحترام الحقوق الفلسطينية في المياه الإقليمية في أي اتفاقيات بينها وبين إسرائيل، بما لا يتعارض أو ينتهك تلك الحقوق.





رام الله - دنيا الوطن