البرديني: الأسير ماهر يونس يدخل العام 38 في سجون الاحتلال الإسرائيلي

عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير البرديني

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى، بالهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في قطاع غزة أن يوم السبت المقبل الموافق 18 كانون الثاني/ يناير 2020 يصادف ويتزامن مع دخول أحد أبرز مقاتلي الحرية والكرامة، الأسير القائد ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس العام 38 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي اعتقل في 18/1/1983.



وقال تيسير البرديني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، مفوض الأسرى والشهداء والجرحى، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأسير ماهر يونس، يُعتبر ثاني أقدم أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان ابن عمومته كريم يونس، عضو اللجنة المركزية، قد اعتقل في 6 كانون الثاني/ يناير 1983.



وأفاد البرديني، أن الأسير ماهر يونس من مواليد قرية عرعرة في 9 كانون الثاني/ يناير 1958 وله 7 أشقاء منهم 7 إناث، وكان قد اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 18 كانون الثاني/يناير 1983 على خلفية اتهامه بالانتماء لحركة فتح كتنظيم معادٍ، وحيازة أسلحة، وتنفيذ عملية فدائية مع إخوانه كريم وسامي يونس، بخطف جندي إسرائيلي، وقد أصدرت محكمة اللد العسكرية الإسرائيلية في حينها حكماً بإعدام المناضل، ماهر يونس، شنقاً، وتم تخفيض الحكم بعد عدد من الالتماسات والاستئناف إلى المؤبد وفي أيلول/ سبتمبر 2012 تم تحديد حكم المؤبد بـ 40 عاماً.



وأشار البرديني، إلى أن المناضل ماهر يونس، كان خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي في 25 شباط/ فبراير 2013 لمدة 10 أيام؛ لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين القدامى.



ودعا إلى تخصيص مساحة كبيرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، وتنظيم الفعاليات الإسنادية النوعية؛ لتسليط الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين القدامى، المحرومين من الحق في الحرية، ومن الإفراج في صفقات التبادل.