ظافر ملحم: الاحتلال يضغط على الفلسطينيين عبر فرض سيطرته على مصادر الطاقة

رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، بوزيرة شؤون المرأة، آمال حمد.





وأطلع ملحم، حمد، على أسباب وتداعيات أزمة الكهرباء القائمة، مؤكداً في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد الضغط على الفلسطينيين من خلال فرض السيطرة على مصادر الطاقة، وافتعال الأزمة الحالية.





ومن جانب آخر، أكد ملحم على الدور الطليعي، الذي تتبناه وزارة شؤون المرأة، في تمكين وتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية؛ لتشارك في بناء الوطن وتنميته، مشيراً إلى خصوصية ومكانة المرأة الفلسطينية في التاريخ النضالي، ودورها في الحياة السياسية والعامة.





ومن جهتها، أشارت حمد إلى أهمية خدمة المرأة الفلسطينية في مجال الطاقة، وضرورة تمكينها اقتصادياً من خلال إفادتها من مشاريع وبرامج الطاقة، التي تستهدف ربات البيون والأسر الفقيرة.





كما أشارت حمد إلى ضرورة تقديم التدريب اللازم؛ لتمكين المهندسات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خدمة المواطنين من كافة الشرائح في الضفة وغزة.





وفي هذا الصدد، نوه ملحم إلى وجود مشاريع متعددة، تتيح للمرأة الاستفادة منها من خلال المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المؤسسات النسوية من خلال مشاريع تعمل بصافي القياس، مما سيساعد المرأة على تطوير مشاريعها، وتوفير الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.





واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم توضح التداخلات بين قطاعي المرأة والطاقة، وتضع مشروع شراكة انطلاقاً من هذه التداخلات، يقوم على التعاون والتكامل والانسجام بين القطاعين.



