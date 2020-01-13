شؤون فلسطينية

إدارة المرور بغزة: خمسة حوادث خلال 24 ساعة نتج عنها وفاة طفل

إدارة المرور بغزة: خمسة حوادث خلال 24 ساعة نتج عنها وفاة طفل
حادث سير - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور والنجدة، بغزة، حالة الطرق لصباح يوم الاثنين، مؤكدة أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

وقالت في تصريحها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن": إنه سُجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها وفاة الطفل محمد ناهض مسعود زعرب (5 سنوات)، إثر صدمه شاحنة في محافظة رفح، إلى جانب أربع إصابات فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

ونوهت إلى وجود سوق (النصيرات) في محافظة الوسطى، وسوق (بني سهيلا) الداخلي في محافظة خانيونس، لذا يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وشددت إدارة المرور والنجدة، على أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي (الرشيد الساحلي) و(صلاح الدين) منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.

وجددت التذكير بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر، وفي حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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