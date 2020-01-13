شؤون فلسطينية

ما قصة الـ (190) شيكلاً التي فرضتها بلدية القرارة على منازل المواطنين؟

ما قصة الـ (190) شيكلاً التي فرضتها بلدية القرارة على منازل المواطنين؟
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
كشف رئيس بلدية القرارة، إسماعيل الأسطل، تفاصيل قصة الـ (190) شيكلاً المفروضة على منازل المواطنين في بلدة القرارة، الواقعة بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقال الأسطل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هذه ضرائب على منازل المواطنين منذ عام 1998، حيث إن القرار قديم جداً"، مشيراً إلى أنها مطالبة من المواطنين، الذين أقاموا شققاً جديداً بالبلدة. 

وأضاف الأسطل: "تم فرض الضريبة عليهم، أما البيوت القديمة فهي مفروضة منذ عدة سنوات، ففي سنة 1998م كانت 118 شيكلاً، وفى 2006 أصبحت 166 شيكلاً، وفى 2012 أصبحت 190 شيكلاً".

وتابع الأسطل: "نحن ليس لنا دخل فيها، فقط السكان الجدد طالبناهم بهذه الضريبة، وقد حُلت المشكلة".

يذكر، أن عدداً من المواطنين، عبروا عن اعتراضهم لفرض بلدية القرارة مبلغ 190 شيكلاً على منازل المواطنين، الأمر الذي أثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل عدة أيام. 

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