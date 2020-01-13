البطش يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن زيارة وفد الجهاد الإسلامي للقاهرة وبيروت

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال





تحدث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، عن تفاصيل زيارة وفده للخارج، والذي كان البطش أحد أعضائه.وقال البطش، في حديثه لـ "دنيا الوطن": "هذه دورة عادية للمكتب السياسي للجهاد الإسلامي، تم عقدها في بيروت، وعقدنا جلسة مشتركة مع حركة حماس في القاهرة، إلى جانب لقاء مع جهاز المخابرات المصري".وأضاف البطش: "هي كانت للشأن الداخلي لحركة الجهاد الإسلامي على المستوى السياسي، والتقينا قيادة جهاز المخابرات العامة، وحركة حماس، وبحثنا العلاقات الثنائية، والشأن الفلسطيني مع الطرفين، ومعاناة أهلنا في المعبر، والأمن القومي المشترك مع مصر، باعتبار غزة، هي البعد الأمني لمصر".وتابع البطش: "ركزنا على أهمية تخفيف معاناة شعبنا، والمصريون كالعادة، يسعون لتخفيف الحصار، ونأمل من أشقائنا بمصر، أن يزيدوا هذه الجرعات، ومعاناة المعبر ما زالت موجودة ونتمنى أن تزول، والإخوة المصريون، وعدونا ببذل كل جهد لإنهاء هذه المعاناة".