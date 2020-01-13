خلافات في إسرائيل حول قضية منح الحصانة لنتنياهو





وجاء ذلك في رأي قضائي، أصدره أمس، بعد أن رفضت ما تسمى المحكمة العليا في إسرائيل، التماساً رفعه صباح اليوم حزب (الليكود) طالب بمنعه من الانشغال في القضية، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأعلن ادلشتاين، أنه سيحترم القرار على الرغم من معارضته له، وقال يولي ادلشتاين: "إنه لن يتدخل في هذه القضية الملطخة، ولا علم لديه بالإجراءات والالتماسات المقدمة".



ومن جهته، شرع حزب (أزرق أبيض)، برئاسة بيني غانتس في التحضيرات لتشكيل هذه اللجنة، ومتابعة الموضوع قضائياً.



وبدوره عقب (الليكود) على ذلك بالقول: إن (أزرق أبيض)، ينشغل بأمور تافهة ولا أمر يهمه سوى الإطاحة بنتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنقال المستشار القانوني لـ (كنيست)، المحامي ايال يينون: إن رئيس (كنيست)، يولي ادلشتاين، غير مخول بصلاحية منع التئام اللجنة المنظمة؛ لمناقشة مسألة منح الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أم لا.