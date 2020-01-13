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حفتر والسراج يعقدان محادثات اليوم في موسكو

حفتر والسراج يعقدان محادثات اليوم في موسكو
خليفة حفتر والسراج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، سيعقدان محادثات اليوم في موسكو بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.

وكان حفتر، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث آخر تطورات القضية الليبية، وفق ما أفاد موقع (روسيا اليوم).

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية الليبية، ليف دينغوف، ذكر أمس الأحد، أن  حفتر والسراج، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة.

هذا وسبق أن أعلن حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيتوجه يوم الأحد إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا​​​.

وبدأ وقف إطلاق النار في ليبيا منتصف ليل السبت على الأحد الماضي، بين قوات "الجيش الوطني الليبي" وقوات "حكومة الوفاق الليبية"، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في أنقرة.

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