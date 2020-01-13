حزبا (العمل) و(ميرتس) في إسرائيل يخوضان الانتخابات بقائمة موحدة



واعتبر رئيسا الحزبين، عامير بيرتس ونيتسان هوروفيتس، الاتفاق بمثابة إجراء، سيضمن القدرة على تأليف حكومة أخرى بعد الانتخابات، والتغلب على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.



وأضافت (مكان): أن عمير بيريتس، سيترأس القائمة، وتليه أورلي ليفي ابكسيس من حزب (غيشر)، ثم نيتسان هوروفيتيس، رئيس ميريتس في المرتبة الثالثة، وأفيد أن القطب اليساري، ستاف شافير لم تدخل قائمة المرشحين.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن حزبي (العمل-غيشر) و(ميرتس) قررا الليلة الماضية، خوض الانتخابات المقبلة في إطار قائمة موحدة، رمزها الأحرف (أ م ت) وهي أحرف حزب العمل التقليدية.