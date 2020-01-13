الطقس: أجواء شديدة البرودة ولا تغير على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 11-5 12-6 14-7 بيت لحم 11-5 12-6 14-7 رام الله والبيرة 10-4 11-5 13-6 طولكرم 16-9 18-7 21-11 نابلس 13-6 14-7 16-8 قلقيلية 16-9 18-7 21-11 جنين 16-8 17-7 19-9 سلفيت 11-5 12-6 14-7 طوباس 16-8 17-7 19-9 روابي 12-6 13-6 15-8 الخليل 10-4 11-5 13-6 غزه 17-10 19-8 21-10 أريحا 19-10 20-9 22-11 خانيونس 17-10 19-8 21-10 الأغوار الشمالية 17-8 18-7 20-9 رفح 16-9 18-7 20-9

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة في ساعات المساء والليل مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: