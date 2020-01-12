شؤون فلسطينية

إطلاق المخيم التكنولوجي الأول لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح

إطلاق المخيم التكنولوجي الأول لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة بالتعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، المخيم التكنولوجي الأول الذي يهدف إلى تدريب الطلبة على العديد من المهارات التي من شأنها أن تعمل على سد الفجوة بين الجانب العملي والجانب النظري وتقريبهم من سوق العمل المحلي والدولي ومهاراته ومتطلباته.

وسيتضمن المخيم تدريباً عملياً عن الذكاء الصناعي، وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة، وكيفية إنشاء عمل حر في المجال الإلكتروني، ومقدمة عن الأمن الإلكتروني، وسيقدم التدريب مجموعة من الخبراء والمختصين في المجالات التي سيتناولها المخيم.

ويشارك في المخيم 40 طالباً وطالبةً من قسم هندسة الحاسوب وأقسام تكنولوجيا المعلومات، وساهم في تنسيقه الدكتورة منى ضميدي، مشرفة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الجامعة.

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