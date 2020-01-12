شؤون فلسطينية

إسرائيل تعترف: جريمة قتل عائشة الرابي "عمل عدائي"

إسرائيل تعترف: جريمة قتل عائشة الرابي "عمل عدائي"
الشهيدة عائشة الرابي
رام الله - دنيا الوطن
اعترفت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بان قتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي (47 عامًا) على يد مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب نابلس في تشرين أول/ أكتوبر من عام 2018، بأنها "عمل عدائي" وقع لأسباب قومية.

واعتبر محامي عائلة الشهيدة الرابي ان أحد دوافع الاعتراف الاسرائيلي بهذه الجريمة هو تجنب رفع القضية الى محكمة "لاهاي" بحسب (صحيفة القدس).

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فقد طُلب من عائلة الرابي تقديم طلب إلى لجنة خاصة "للحصول على تعويض" لأنها ليست إسرائيلية.

وكان جهاز "الشاباك" الإسرائيلي اعتقل 5 مستوطنين متورطين في جريمة القتل، ثم أفرج عنهم بشروط مقيدة، ووجه اتهاما لمستوطن واحد فقط.

وقال المحامي محمد رحال ممثل العائلة، إن قرار الوزارة صدر بشكل متأخر لمنع بعض الإجراءات القانونية، بما في ذلك إمكانية هدم منزل المستوطن الإرهابي وتقديم قضية أمام محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي".

يشار إلى أنه في كانون ثاني/ يناير من العام الماضي، وُجهت لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن القاتل بدعوى القتل الخطأ في ظروف عمل إرهابية.

أخبار ذات صلة

إطلاق المخيم التكنولوجي الأول لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح

إطلاق المخيم التكنولوجي الأول لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

هيئة الأسرى: نقل 34 قاصراً إلى سجن (الدامون) غداً كدفعة أولى

هيئة الأسرى: نقل 34 قاصراً إلى سجن (الدامون) غداً كدفعة أولى

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

كهرباء القدس تُزود عدداً من مستشفيات بيت لحم بمولدات كهربائية

كهرباء القدس تُزود عدداً من مستشفيات بيت لحم بمولدات كهربائية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إطلاق المخيم التكنولوجي الأول لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح

إطلاق المخيم التكنولوجي الأول لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بجامعة النجاح

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

منوعات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

عربي

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب