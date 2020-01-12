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أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين
الأمين العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة "النجباء" في العراق، أكرم الكعبي، خلال زيارته لعائلة قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني، إن العراق "لن يكون آمنا بالنسبة للأمريكيين".

وأضاف: "من حقكم المطالبة بالانتقام وأخذ الثأر من قتلة والدكم قاسم سليماني، وسوف تسمعون قريبا أخبارا بهذا الصدد".وأكد الكعبي في حديثه مع زينب سليماني خلال حضوره مراسم عزاء والدها، أن "جبهة المقاومة ستنتقم قريبا من مرتكبي هذا العمل " بحسب (روسيا اليوم).

وتابع الكعبي: "جئت إلى هنا لأقدم التعازي لكم وأعدكم بأن العراق لن يكون آمنا بعد الآن للأمريكيين".

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