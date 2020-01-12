الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير النقل الأردني، خالد سيف، إن الوزارة زادت عدد الحافلات المخصصة لنقل المسافرين على جسر الملك حسين من 20 إلى 30 حافلة تسهيلا على المسافرين وتقليلا لفترة انتظارهم.



وأضاف سيف خلال زيارته ولجنة فلسطين بالبرلمان الأردني برئاسة النائب يحيى السعود إلى الجسر، اليوم الأحد، أن زيادة عدد الحافلات سيسهم في تقليل فترة انتظار المغادرين من خلال التنويع بين الحافلات الصغيرة والكبيرة وتسييرها في أوقات محددة وفق ما نقله موقع (رؤيا الأردني).



وأشار السعود إلى أنه،" وبناء على مطالب بعض المسافرين واستجابة لنداء بعض الجمعيات المقدسية بإيجاد الحلول اللازمة للحد من مشكلة تأخر مغادرة المسافرين لجسر الملك حسين نتيجة نقص الحافلات، جرى التواصل مع الوزارة وهيئة تنظيم قطاع النقل وشركة جت للموافقة على زيادة عدد الحافلات والسماح للحافلات الصغيرة بالعمل على نقل المسافرين، مشيرا إلى الموافقة على هذا المقترح من خلال تدشين 10 حافلات صغيرة إضافية لتمكين المسافرين من المغادرة بأسرع وقت".



وأضاف أن الشركة الناقلة استجابت لهذه المطالب وسيتم بناء عليه تسيير حافلة كل 15 دقيقة.



وقال مدير عام شركة جت الناقل الرسمي للمسافرين على جسر الملك حسين مالك حداد: إن الشركة عززت عدد حافلاتها الصغيرة والمتوسطة بما يسهل على المسافرين الدخول والخروج من الأردن.



وأثنى مدير إدارة أمن الجسور الدكتور العقيد معن الخصاونة، على هذه الخطوة الايجابية التي ستعزز الإجراءات المتبعة على الجسر بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمسافرين والتخفيف من عناء السفر.