عربي

السيسي وميركل يؤكدان رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا

السيسي وميركل يؤكدان رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا
السيسي وميركل يؤكدان رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا تاريخ النشر:12.01.2020 | 18:52 GMT | آخر تحديث:12.01.2020 | 19:13 G
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد، خلال اتصال هاتفي من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الوضع في ليبيا.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، وقال إن ميركل أطلعت الرئيس المصري على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي، سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أنه في هذا السياق، تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

هذا، وقد تم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن تتم صياغته "في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية"، وكذلك "تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي".

أخبار ذات صلة

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

&#34;النواب الأردني&#34; يُناقش مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي الأسبوع المقبل

"النواب الأردني" يُناقش مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي الأسبوع المقبل

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بالعراق

سقوط صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بالعراق

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

شاهد: الثلوج تُغطي الأجزاء الشمالية للسعودية في مشاهد ساحرة

شاهد: الثلوج تُغطي الأجزاء الشمالية للسعودية في مشاهد ساحرة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

صور: وفد من (حماس) يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة

صور: وفد من (حماس) يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة

منوعات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

عربي

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب