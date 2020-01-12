دولي

رئيس أبخازيا يستقيل من منصبه

رئيس أبخازيا يستقيل من منصبه
رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا
أعلن رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد خاجيمبا نبأ استقالته. وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الرئيس إن الأيام القادمة ستكشف ذلك.

وفي 9 أكتوبر الماضي، تولى خاجيمبا بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا، بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها، في 8 سبتمبر، على 47.4% من أصوات الناخبين، مقابل 46.2% لدى منافسه، رئيس حزب "متساخارا" المعارض، ألخاس كفيتسينيا.

وتقدم زعيم المعارضة إلى المحكمة العليا بطلب إعلان نتائج الانتخابات لاغية، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وفي 9 يناير، صوت نواب البرلمان الأبخازي لصالح استقالة خاجيمبا. كما طالب برحيله من منصبه محتجون اقتحموا، قبل أيام، مبنى الإدارة الرئاسية وحاصروها، معربين عن سخطهم لكيفية نظر القضاء في شكوى ألخاس كفيتسينيا، وسير التحقيق في تبادل لإطلاق النار شهدته العاصمة سوخوم، في نوفمبر الماضي، وسوء الظروف المعيشية وتفشي الفساد في البلاد.

ورفض خاجيمبا ترك منصبه طواعية، معلنا استعداده للحوار مع ممثلي المعارضة.

وجرت اليوم الأحد مفاوضات بين خاجيمبا وزعيم المعارضة الأبخازية، أسلان بجانيا، الذي أفاد بأنه طالب رئيس الجمهورية بالاستقالة.

وبعد ساعات من ذلك، أورد نائب الرئيس، أسلان بارتسيتس، أن خاجيمبا قدم استقالته بصورة رسمية، موضحا أنه اتخذ هذا القرار "لتفادي إراقة الدماء ومن أجل أن تنعم الجمهورية ولو بالحد الأدنى من الاستقرار".

أخبار ذات صلة

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتحدث خلال الأيام المقبلة عن انتصار كبير على الولايات المتحدة

قائد الحرس الثوري الإيراني: سنتحدث خلال الأيام المقبلة عن انتصار كبير على الولايات المتحدة

تقرير: قوة أميركية خاصة تتبعت موكب سليماني للتأكد من مقتله

تقرير: قوة أميركية خاصة تتبعت موكب سليماني للتأكد من مقتله

بيلوسي: هناك أدلة كافية لعزل ترامب

بيلوسي: هناك أدلة كافية لعزل ترامب

خسائر بالملايين في سلاح جو الاحتلال... جرّاء الأمطار

خسائر بالملايين في سلاح جو الاحتلال... جرّاء الأمطار

بوتين يَقترح على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق

بوتين يَقترح على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق

شاهد: إسرائيل تُكمل سلسلة تجارب على نسخة من منظومة القبة الحديدية

شاهد: إسرائيل تُكمل سلسلة تجارب على نسخة من منظومة القبة الحديدية

باريس تُعلن تضامنها مع لندن على خلفية احتجاز السفير البريطاني في طهران

باريس تُعلن تضامنها مع لندن على خلفية احتجاز السفير البريطاني في طهران

بريطانيا تتوعد إيران بالتحول لدولة منبوذة على خلفية احتجاز سفيرها في طهران

بريطانيا تتوعد إيران بالتحول لدولة منبوذة على خلفية احتجاز سفيرها في طهران

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

صور: وفد من (حماس) يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة

صور: وفد من (حماس) يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة

منوعات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

عربي

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب