رئيس أبخازيا يستقيل من منصبه

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد خاجيمبا نبأ استقالته. وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الرئيس إن الأيام القادمة ستكشف ذلك.



وفي 9 أكتوبر الماضي، تولى خاجيمبا بصورة رسمية صلاحيات رئيس جمهورية أبخازيا، بناء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها، في 8 سبتمبر، على 47.4% من أصوات الناخبين، مقابل 46.2% لدى منافسه، رئيس حزب "متساخارا" المعارض، ألخاس كفيتسينيا.



وتقدم زعيم المعارضة إلى المحكمة العليا بطلب إعلان نتائج الانتخابات لاغية، لكن طلبه قوبل بالرفض.



وفي 9 يناير، صوت نواب البرلمان الأبخازي لصالح استقالة خاجيمبا. كما طالب برحيله من منصبه محتجون اقتحموا، قبل أيام، مبنى الإدارة الرئاسية وحاصروها، معربين عن سخطهم لكيفية نظر القضاء في شكوى ألخاس كفيتسينيا، وسير التحقيق في تبادل لإطلاق النار شهدته العاصمة سوخوم، في نوفمبر الماضي، وسوء الظروف المعيشية وتفشي الفساد في البلاد.



ورفض خاجيمبا ترك منصبه طواعية، معلنا استعداده للحوار مع ممثلي المعارضة.



وجرت اليوم الأحد مفاوضات بين خاجيمبا وزعيم المعارضة الأبخازية، أسلان بجانيا، الذي أفاد بأنه طالب رئيس الجمهورية بالاستقالة.



وبعد ساعات من ذلك، أورد نائب الرئيس، أسلان بارتسيتس، أن خاجيمبا قدم استقالته بصورة رسمية، موضحا أنه اتخذ هذا القرار "لتفادي إراقة الدماء ومن أجل أن تنعم الجمهورية ولو بالحد الأدنى من الاستقرار".



أعلن رئيس أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.