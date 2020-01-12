دولي

بيلوسي: هناك أدلة كافية لعزل ترامب

بيلوسي: هناك أدلة كافية لعزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأحد، ان هناك أدلة كافية لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم عن بيلوسي قولها في تصريحات لبرنامج " هذا الأسبوع" الذي تبثه شبكة " إيه بى سى" الأمريكية، إن إدارة ترامب لم تكن واضحة مع الكونجرس بشأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية مؤخراً مما أدى إلى تصاعد التوتر مع إيران.

كما رفضت بيلوسي تحديد هوية مديري عملية عزل ترامب.

وأشارت إلى أن الشعب الأمريكي يريد أن يسمع شهادة المسؤولين في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ.

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