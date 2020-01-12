شؤون فلسطينية

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قدّم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الأحد، العزاء لسلطان عُمان الشقيقة، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، بوفاة فقيد الأمتين العربية والإسلامية، السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأعرب الرئيس عباس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، داعيًا الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب العماني، الصبر والسلوان بحسب (وفا).

وأكد الرئيس عباس، أن الأمتين العربية والإسلامية، فقدتا قائداً وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، مشيداً بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، عن خالص شكره، للرئيس والوفد المرافق، على تعازيهم الخالصة، ومواساتهم الصادقة، داعيًا الله عز وجل، أن يجنب سيادته والشعب الفلسطيني كل سوء ومكروه، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الرئيس، قد وصل اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى؛ لتقديم التعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث استقبله على أرض المطار، سمو السيد حمد بن ثويني آل سعيد، وجبر الخنجري، مدير المراسم السلطانية.

ورافقه، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير فلسطين لدى عُمان، تيسير جرادات.

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