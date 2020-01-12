الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مئات المركبات على حاجز طيار، أقامته على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس، قرب قرية قلنديا.



وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، احتجزوا المركبات على المسلكين، وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها، ما أدى لأزمة مرورية، امتدت لعدة كيلومترات بحسب (الحرية نيوز).