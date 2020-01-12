شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مئات المركبات على حاجز طيار، أقامته على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس، قرب قرية قلنديا.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، احتجزوا المركبات على المسلكين، وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها، ما أدى لأزمة مرورية، امتدت لعدة كيلومترات بحسب (الحرية نيوز).

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من غزة بعد اجتيازهم السياج الفاصل

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

هيئة الأسرى: نقل 34 قاصراً إلى سجن (الدامون) غداً كدفعة أولى

هيئة الأسرى: نقل 34 قاصراً إلى سجن (الدامون) غداً كدفعة أولى

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

كهرباء القدس تُزود عدداً من مستشفيات بيت لحم بمولدات كهربائية

كهرباء القدس تُزود عدداً من مستشفيات بيت لحم بمولدات كهربائية

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الرئيس يُقدّم واجب العزاء للسلطان هيثم بن سعيد بوفاة السلطان قابوس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يحتجز مئات المركبات قرب قرية قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

الكيلة تُكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة

صور: وفد من (حماس) يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة

صور: وفد من (حماس) يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة

الصوراني: منظمة التحرير خيارنا والحفاظ عليها ضرورة ومصلحة وطنية عليا

الصوراني: منظمة التحرير خيارنا والحفاظ عليها ضرورة ومصلحة وطنية عليا

منوعات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

قتيل منزل نانسي عجرم ليس الأول.. جرائم في منازل الفنانين

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الحريق

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

صالح الجسمي يهاجم أحلام وراغب علامة بعد احتضان بعضهما على المسرح

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

إنجي خوري تدعي تعرضها لمحاولة اغتصاب وتتهم قمر بتدبير الحادثة

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

حقيقة وفاة الفنانة نادية لطفي

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

صور نادرة من حفل خطوبة هالة فؤاد لزوجها الثاني بحضور ابنها هيثم

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

موجها رسالة.. الظهور الأول لطارق العريان بعد طلاق أصالة

لجين عمران: &#34;فخورة جدًا إني مطلقة&#34;

لجين عمران: "فخورة جدًا إني مطلقة"

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

القبض على زوج نانسي عجرم بعد ثبوت تزويره فيديوهات قتل اللص

عربي

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

أمطار غير مسبوقة في الإمارات

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

شاهد: الثلوج تُغطي الأجزاء الشمالية للسعودية في مشاهد ساحرة

شاهد: الثلوج تُغطي الأجزاء الشمالية للسعودية في مشاهد ساحرة