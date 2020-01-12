الاحتلال يعتقل شاباً من جبل المكبر ويستدعي فتاة من رأس العامود للتحقيق

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، الشاب جميل شقيرات من حي جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، مددت اعتقال الشاب شقيرات ليوم غد؛ لعرضه على المحكمة بحسب (الحرية نيوز).



وفي سياق متصل، سلّمت قوات الاحتلال، الفتاة آية أبو ناب من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، استدعاء لمراجعة مخابراتها في مركز توقيف (القشلة) بالبلدة القديمة.