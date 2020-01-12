دولي

بوتين يَقترح على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق

بوتين يَقترح على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق
الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، على الرئيس السوري بشار الأسد، أن يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لزيارة سوريا.

ونشرت قناة (روسيا-1) مساء الأحد، مقتطفات من حديث بين بوتين والأسد، خلال زيارتهما إلى الكنيسة المريمية الأرثوذكسية في العاصمة السورية، حيث تحدثا عن بولس الرسول، الذي يعتبر أنه اعتنق المسيحية، عند بوابة دمشق.

وتقول رواية العهد الجديد: إن بولس، أصيب بالعمى وهو في الطريق إلى دمشق، بسبب "نور من السماء"، وعندئذ ظهر له المسيح، ووجهه بالذهاب عبر مسار قويم إلى بيت أسقف، كي يعود إليه البصر.

وخلال بحثهما هذه الأسطورة المسيحية، قال الأسد ممازحاً: "إذا سلك ترامب هذا الطريق، سيكون كل شيء معه أيضاً على ما يرام".

من جانبه، اعتبر بوتين، أن ترامب "سيقوّم سلوكه" حال فعل ذلك، متوجهاً إلى الأسد بمقترح: "ادعه، هو سيأتي".

ورد الأسد على هذا المقترح بالإعراب عن استعداده لدعوة ترامب إلى دمشق، ليقول بوتين: "سأنقل إليه هذا الكلام".

وكان الرئيس الروسي، قد وصل إلى سوريا، الثلاثاء الماضي، وزار مقر قيادة القوات الروسية، حيث أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس السوري، كما قام بجولة معه إلى الكنيسة المريمية، والجامع الأموي في دمشق.

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