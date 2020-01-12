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"النواب الأردني" يُناقش مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي الأسبوع المقبل

"النواب الأردني" يُناقش مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي الأسبوع المقبل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس النواب الأردني، عقد جلسة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون "منع استيراد الغاز الإسرائيلي".

ودعا رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، خلال جلسة عقدت الأحد، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، اللجنة القانونية النيابية إلى التقدم بمقترح قانون لـ"منع استيراد الغاز الإسرائيلي"، وإعطائه صفة الاستعجال.

ووفق (فرانس برس)، فقد طالب اللجنة القانونية رئيساً وأعضاء، بتكثيف الجهد والعمل، من أجل إنجاز الاقتراح بقانون، وفق المذكرة الموقعة من 58 نائبًا، والمتعلقة بمنع استيراد الغاز من إسرائيل، ليصار إلى عرض اقتراح القانون على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات: إن اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون؛ كي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة، بما يتوافق مع الإجراءات، مؤكداً أن اللجنة جاهزة لعرض مقترح القانون على مجلس النواب؛ لاتخاذ قراره بشأنه.

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