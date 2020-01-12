شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نقل 34 قاصراً إلى سجن (الدامون) غداً كدفعة أولى

هيئة الأسرى: نقل 34 قاصراً إلى سجن (الدامون) غداً كدفعة أولى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجن (عوفر) أبلغت الأسرى بقرارها رفض التجاوب مع الأسرى في محادثاتهم ومفاوضاتهم معها، واتخاذها لقرار نهائي بنقل 34 أسيراً قاصراً صباح يوم غدٍ الاثنين إلى سجن (الدامون)، بدون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة السجن، كانت قد أبلغت الأسرى بقرارها نقل نحو 60 قاصراً إلى (الدامون) مع رفض نقل
ممثليهم معهم، وذلك قبل عدّة أيام، مضيفة أن الأسرى في جميع السجون، رفضوا هذا الإجراء، وأجروا محادثات مع الإدارة، وهدّدوا بتنفيذ خطوات تصعيدية لمواجهة هذا القرار، في حال أبقت الإدارة على موقفها المتعنّت.

وأشارت هيئة الأسرى إلى أن هذه السياسة، هي جزء من سياسة إدارة سجون الاحتلال في مواجهة التمثيل التنظيمي للأسرى، لا سيما القاصرين منهم، علماً أن غياب الممثلين عنهم، واستفراد السجّانين بهم، يشكّل خطورة حقيقية على مصيرهم.

يذكر، أن نحو 200 أسير قاصر، يقبعون في سجون الاحتلال، ويقوم عدد من الأسرى البالغين بتوجيههم، وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم، وتمثيلهم أمام إدارة السجون.

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