أمطار غير مسبوقة في الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت الأمطار التي هطلت على عدة مناطق بالإمارات خلال اليومين الماضيين أرقاماً قياسية غير مسبوقة منذ 24 عاماً، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بالعين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.



وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية، الأحد: إن كميات كبيرة من الأمطار هطلت على أغلب مناطق دولة الإمارات ولاسيما في المناطق الشرقية.



وسجلت مناطق أخرى كميات أمطار تراوحت ما بين 50 إلى 100 مليمتر في مطار دبي وجامعة الإمارات والقطارة وحتا ومسافي وشوكة والذيد ومليحة والطويين والفجيرة والمنامة وجبل حفيت وكلباء وجزيرة الريم.



وحذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر ولاسيما على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.