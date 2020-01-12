شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني

اشتية يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الأرمني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وكبير الاساقفة سيفان غريبيان
رام الله - دنيا الوطن
تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد في كنيسة المهد حسب التقويم الأرمني.

جاء ذلك من خلال نائب بطريرك الأرمن الأرثوذكسي في القدس والديار المقدسة والأردن كبير الاساقفة سيفان غريبيان، وحضور وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة.

وهنأ اشتية الطائفة الأرمنية في فلسطين والعالم بعيدهم المجيد، مؤكدا على روح التآخي بين كافة أطياف الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل بمشاركتهم بالأعياد المجيدة باعتبارها أعياد وطنية.

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