شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُزود عدداً من مستشفيات بيت لحم بمولدات كهربائية

كهرباء القدس تُزود عدداً من مستشفيات بيت لحم بمولدات كهربائية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زوّدت شركة كهرباء محافظة القدس، مشافي بيت جالا
الحكومي "الحسين"، وبيت لحم للأمراض العقلية، والجمعية العربية، والمستشفى الفرنسي، في محافظة بيت لحم بأربعة مولدات كهربائية بقوة 1000 أمبير، وذلك حرصاً على حياة المرضى، وتأمين استمرار عملها في حال استمرت كهرباء إسرائيل بقطع التيار الكهربائي عن المحافظة.

وقال المهندس جواد أبو زر، مدير شركة كهرباء القدس في بيت لحم، إن كهرباء القدس، اتخذت هذه الخطوة حفاظاً على حياة المرضى، وتأمين استمرار التيار الكهربائي للمشافي في مدينة بيت لحم، مع مواصلة كهرباء إسرائيل ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.

وأضاف أبو زر، أننا نحاول قدر الإمكان تجنيب المؤسسات الحيوية انقطاع التيار الكهربائي، لا سيما المستشفيات، وخاصة وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية، لا تأبه عند قطعها للتيار الكهربائي للمرضى والمشافي.

وأوضح أبو زر، أن قيام كهرباء إسرائيل، بتقليص الطاقة الكهربائية عن مناطق امتياز الشركة، بهدف تحويل الطاقة إلى المناطق الإسرائيلية؛ لتخفيف الأحمال على شبكاتها.

من جهته، ثمن المدير الإداري في مستشفى الحسين الدكتور محمد ذويب، هذه اللفتة الكريمة، من قبل شركة كهرباء محافظة القدس، لتزويد المراكز الصحة بالمولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي، لتفادي مشاكل انقطاع التيار الكهربائي.


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