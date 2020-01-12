شاهد: هنية يُعزي سلطان عُمان الجديد بوفاة قابوس بن سعيد













رام الله - دنيا الوطنقام إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بتعزية سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد بوفاة قابوس بن سعيد.وتوفي السلطان قابوس بن سعيد مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز (79 عاماً).وكان هنية وصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة مسقط على رأس وفد من حركة حماس، للتعزية بوفاة السلطان قابوس.وكان هنية، هاتف مساء أمس وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي معزيا إياه بوفاة السلطان قابوس بن سعيد.