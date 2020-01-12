دولي

شاهد: إسرائيل تكمل سلسلة تجارب على نسخة من منظومة القبة الحديدية

شاهد: إسرائيل تكمل سلسلة تجارب على نسخة من منظومة القبة الحديدية
القبة الحديدية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد إن وزارة الجيش أكملت بنجاح سلسلة تجارب على نسخة مطورة من منظومة القبة الحديدية.

وقال موقع (0404) الإسرائيلي: إن وزارة "الدفاع" أكملت بنجاح سلسلة تجارب في الجنوب، على نسخة مطورة من منظومة القبة الحديدية.

يشار إلى منظومة القبة الحديدية يستخدمها الجيش من أجل مواجهة الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة من قطاع غزة على إسرائيل.

 


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