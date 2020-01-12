الكيلة تكلف عاشور ناطقاً رسمياً باسم وزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
كلفت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، د. طريف عاشور ناطقاً رسمياً باسم الوزارة.
كلفت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الأحد، د. طريف عاشور ناطقاً رسمياً باسم الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الكيلة مع رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام د. عاشور، ومدير دائرة الإعلام محمد العواودة والزميل محمد أبو هليل من إعلام مكتب الوزيرة.
وأكدت الكيلة أهمية تعزيز العلاقات مع الإعلام الفلسطيني، لإيصال الرسائل الصحية والمعلومات اللازمة بدقة للجمهور.
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