شاهد: وفد من حركة حماس يزور ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية بغزة















رام الله - دنيا الوطنزار وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية في كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.وضمّ الوفد كلا من القيادي في حركة حماس باسم نعيم، والناطق باسم الحركة فوزي برهوم، والقيادي طاهر النونو.وأوصل نعيم خلال كلمة له تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقيادة الحركة لشركائنا في الوطن الإخوة المسيحيين، متمنياً أن يأتي العام القادم وننعم نحن وهم بالصحة والعافية.وتمنى أن نصلي جميعا في القدس العام القادم آمنين مطمئنين، وأن يتحرر وطننا، وتعود لحمتنا الوطنية، وينتهي هذا الانقسام البغيض، وفق ما نقل موقع حركة حماس (الرسمي) على الانترنت.ودان نعيم منع الاحتلال مسيحيي غزة من زيارة المقدسات المسيحية في الضفة الغربية فترة الأعياد، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني بغض النظر عن الدين أو الموقع الجغرافي، حيث منع غالبية المسيحيين من زيارة كنيستي المهد والقيامة، كما يمنع المسلمين من زيارة المسجد الأقصى.من جهته رحب الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس بغزة المطران أكسيوس بزيارة وفد الحركة، متمنياً لكل الفلسطينيين أن ينعموا بالحرية والاستقلال والعدالة والسلام.وتمنى المطران أكسيوس أن يأتي العام القادم وينعم الفلسطينيون بالصحة والسلامة، والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وأن تكون سنة خير على البشرية جمعاء.