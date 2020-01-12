الصوراني: منظمة التحرير خيارنا الوحيد والحفاظ عليها ضرورة ومصلحة وطنية عليا





وأضاف في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد: أن الحفاظ على المنظمة يعتبر ضرورة ومصلحة وطنية عليا تستدعي إيلاءها الأهمية التي تستحق الارتقاء إلى ما تفرضه من مهام ومسؤوليات.





وشدّد الصوراني على ضرورة جعل الحفاظ على منظمة التحرير قضية وطنية عامة أو فكرة توحيدية مركزية يجري التحشيد والتأطير على نطاق شعبي واسع من أجل الالتفاف حولها وتطويرها، وشطب كافة الاتفاقات المعقودة مع دولة "العدو" الإسرائيلي باسمها.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني: إن خيارنا كفلسطينيين يقوم على أساس أن المنظمة، وبالرغم من كل ما لحق بها، لا تزال تمثل شعبياً وقانونياً ووطنياً إطاراً جمعياً، ومُعَبِّراً معنوياً وكيانياً عن وحدة الشعب الفلسطيني، لان شعبنا لم يحقق استقلاله وسيادته بعد.