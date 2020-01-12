شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فتاة من بلدة ترقوميا بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل فتاة من بلدة ترقوميا بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الأحد، الفتاة ريان جمال أبو حلتم (21 عاماً) من منزل عائلتها في بلدة ترقوميا قضاء الخليل، وهي طالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين.

ولفت نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجراً سبعة مواطنين آخرين على الأقل بينهم شقيقان وفتى.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، صعدت منذ بداية العام المنصرم 2019، من عمليات الاعتقال بحق الطلبة في الجامعات الفلسطينية.

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