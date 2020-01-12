قوات الاحتلال تعتقل فتاة من بلدة ترقوميا بالخليل

أفاد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الأحد، الفتاة ريان جمال أبو حلتم (21 عاماً) من منزل عائلتها في بلدة ترقوميا قضاء الخليل، وهي طالبة في جامعة بوليتكنك فلسطين.







ولفت نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجراً سبعة مواطنين آخرين على الأقل بينهم شقيقان وفتى.

رام الله - دنيا الوطنيُشار إلى أن قوات الاحتلال، صعدت منذ بداية العام المنصرم 2019، من عمليات الاعتقال بحق الطلبة في الجامعات الفلسطينية.