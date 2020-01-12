شعث ممثلاً شخصياً للرئيس عباس وفتوح رئيساً لدائرة شؤون المغتربين بالمنظمة





وقال شعث، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس عباس، قرر تعيينه ممثلاً شخصياً له، فيما عين روحي فتوح، رئيساً لدائرة شؤون المغتربين.





وأشار شعث، إلى أنه سيجري في وقت لاحق، مراسم الاستلام والتسليم، بالمهام الجديدة.

خاص دنيا الوطنقرر الرئيس محمود عباس، تعيين رئيس دائرة المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور نبيل شعث، ممثلاً شخصياً له، فيما عين عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، رئيساً لدائرة المغتربين.