باريس تُعلن تضامنها مع لندن على خلفية احتجاز السفير البريطاني في طهران

(تاس)









وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية، بأن السفير البريطاني، احتجز أمس لعدة ساعات؛ لتنظيمه "تحركات مشبوهة" في جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، الأربعاء الماضي.



وانتقدت الحكومة البريطانية بشدة، احتجاز ماكير، واصفة هذه الخطوة، بأنها جاءت "دون أي أرضية ومبررات"، وتمثل "انتهاكاً للقانون الدولي"، ونفى السفير مشاركته في أي حملات احتجاجية.

وأضاف البيان، أن باريس تنتظر من السلطات الإيرانية "أن تتقيد بكل الالتزامات المطلوبة، بموجب القانون الدولي".وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية، بأن السفير البريطاني، احتجز أمس لعدة ساعات؛ لتنظيمه "تحركات مشبوهة" في جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران، الأربعاء الماضي.وانتقدت الحكومة البريطانية بشدة، احتجاز ماكير، واصفة هذه الخطوة، بأنها جاءت "دون أي أرضية ومبررات"، وتمثل "انتهاكاً للقانون الدولي"، ونفى السفير مشاركته في أي حملات احتجاجية.

رام الله - دنيا الوطنأعربت السلطات الفرنسية، عن تضامنها مع المملكة المتحدة، على خلفية حادث احتجاز السفير البريطاني لدى إيران، روبرت ماكير، في طهران، أمس الأحد.وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، ونشرتهأنه "بعد توقيف السفير البريطاني في إيران، يوم السبت، تعرب فرنسا عن تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة".