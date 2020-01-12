دولي

بريطانيا تتوعد إيران بالتحول لدولة منبوذة على خلفية احتجاز سفيرها في طهران

بريطانيا تتوعد إيران بالتحول لدولة منبوذة على خلفية احتجاز سفيرها في طهران
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت الحكومة البريطانية بشدة، احتجاز السلطات الإيرانية لسفيرها لدى طهران، روب ماكير، مشددة على أن هذه الخطوة جاءت "دون أي أرضية ومبررات".

وذكر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان صدر عنه في ساعات متأخرة من أمس السبت، ونشرته (روسيا اليوم)، أن احتجاز السلطات الإيرانية للسفير البريطاني، يمثل "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي".

وتابع: "تقف حكومة إيران حالياً في مفترق طرق، وبإمكانها إما مواصلة سيرها نحو التحول إلى دولة منبوذة، مع كل ما يجلبه ذلك من العزلة السياسية والاقتصادية، أو اتخاذ خطوات بغية تخفيف التوتر، والانخراط في الطريق الدبلوماسي للمضي قدماً".

وأفادت وكالة (تسنيم) الإيرانية شبه الرسمية، بأن السفير البريطاني، احتجز أمس لعدة ساعات؛ لتنظيمه "تحركات مشبوهة" في جامعة أمير كبير، أثناء وجوده وسط حشد من المتظاهرين المحتجين على إسقاط إيران بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737-800" قرب طهران الأربعاء الماضي، في حين نفى السفير مشاركته في أي حملات احتجاجية.

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