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(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب

(سانا): قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لأحياء سكنية في حلب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء استهداف مجموعات مسلحة لأحياء سكنية في مدينة حلب السورية، اليوم الأحد، حسبما أوردت وكالة (سانا) الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المجموعات اعتدت اليوم بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفلان.

كما نقلت (سانا) عن مصدر في شرطة حلب أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة بالقذائف على حيي الشهباء الجديدة وشارع النيل، بحلب.

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