اتصالات حثيثة بمعسكر اليسار بإسرائيل لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة

ومن المقرر أن يجتمع رئيس حزب (العمل -غيشر)، عمير بيريتس مع رئيس حزب (ميريتس)، نيتسان هوروفيتس اليوم بغية تجاوز الخلافات وبلورة اتفاق التكتل.



وقال القطب في حزب العمل، ايتسيك شمولي في حديث إذاعي اليوم: إنه يجب تشكيل مثل هذا التكتل بين الحزبين وإلا فإن حوالي 150 ألف صوت قد تذهب هدراً.





وأضاف: أن الكتلة المشتركة يمكنها أن تتفكك بعد الانتخابات، فيما رجح أقطاب في أحزاب اليمين أن يؤدي التكتل في معسكر اليسار إلى تكتل مماثل في معسكر اليمين .