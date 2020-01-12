اتصالات حثيثة بمعسكر اليسار بإسرائيل لخوض الانتخابات في قائمة مشتركة
رام الله - دنيا الوطن
تجري في معسكر اليسار في إسرائيل اليوم الأحد، اتصالات حثيثة بهدف خوض الانتخابات في قائمة مشتركة تفادياً لاحتمال عدم تجاوز أي من الحزبين (العمل) و(المعسكر الديمقراطي) نسبة الحسم، الأمر الذي قد يفضي بدوره إلى إضاعة آلاف الأصوات ولفوز معسكر اليمين في الانتخابات.
وقال القطب في حزب العمل، ايتسيك شمولي في حديث إذاعي اليوم: إنه يجب تشكيل مثل هذا التكتل بين الحزبين وإلا فإن حوالي 150 ألف صوت قد تذهب هدراً.
تجري في معسكر اليسار في إسرائيل اليوم الأحد، اتصالات حثيثة بهدف خوض الانتخابات في قائمة مشتركة تفادياً لاحتمال عدم تجاوز أي من الحزبين (العمل) و(المعسكر الديمقراطي) نسبة الحسم، الأمر الذي قد يفضي بدوره إلى إضاعة آلاف الأصوات ولفوز معسكر اليمين في الانتخابات.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس حزب (العمل -غيشر)، عمير بيريتس مع رئيس حزب (ميريتس)، نيتسان هوروفيتس اليوم بغية تجاوز الخلافات وبلورة اتفاق التكتل.
وقال القطب في حزب العمل، ايتسيك شمولي في حديث إذاعي اليوم: إنه يجب تشكيل مثل هذا التكتل بين الحزبين وإلا فإن حوالي 150 ألف صوت قد تذهب هدراً.
وأضاف: أن الكتلة المشتركة يمكنها أن تتفكك بعد الانتخابات، فيما رجح أقطاب في أحزاب اليمين أن يؤدي التكتل في معسكر اليسار إلى تكتل مماثل في معسكر اليمين .
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