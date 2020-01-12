مقتل شخص إثر فيضانات اجتاحت جنوب شرق إيران
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص مصرعه إثر فيضانات اجتاحت إقليم هرمزكان بجنوبي إيران، وفقد شخص آخر، في فيضانات سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.
وقال الهلال الأحمر الإيراني وفق (روسيا اليوم): "الفيضانات تحاصر 40 قرية في إقليم سيستان وبلوشيستان، وجرى إجلاء سكان ست قرى في الإقليم، الفيضانات في سيستان وبلوشيستان تسبب خسائر في الأراضي الزراعية".
لقي شخص مصرعه إثر فيضانات اجتاحت إقليم هرمزكان بجنوبي إيران، وفقد شخص آخر، في فيضانات سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.
وقال الهلال الأحمر الإيراني وفق (روسيا اليوم): "الفيضانات تحاصر 40 قرية في إقليم سيستان وبلوشيستان، وجرى إجلاء سكان ست قرى في الإقليم، الفيضانات في سيستان وبلوشيستان تسبب خسائر في الأراضي الزراعية".
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