مقتل شخص إثر فيضانات اجتاحت جنوب شرق إيران













رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه إثر فيضانات اجتاحت إقليم هرمزكان بجنوبي إيران، وفقد شخص آخر، في فيضانات سيستان وبلوشيستان بجنوب شرقي البلاد.وقال الهلال الأحمر الإيراني وفق (روسيا اليوم): "الفيضانات تحاصر 40 قرية في إقليم سيستان وبلوشيستان، وجرى إجلاء سكان ست قرى في الإقليم، الفيضانات في سيستان وبلوشيستان تسبب خسائر في الأراضي الزراعية".