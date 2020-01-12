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شاهد: الثلوج تُغطي الأجزاء الشمالية للسعودية في مشاهد ساحرة

شاهد: الثلوج تُغطي الأجزاء الشمالية للسعودية في مشاهد ساحرة
مشاهد من تساقط الثلوج على السعودية
رام الله - دنيا الوطن
شارك العديد من السعوديين، مشاهد ساحرة وخلابة للمملكة العربية السعودية، وهي مغطاة بطبقة من الثلوج البيضاء على موقع (تويتر).

وشهدت الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، فجر الجمعة "موجة قطبية" أدت إلى تساقط  كميات من الثلوج، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتناقل العديد من مستخدمي موقع (تويتر) صوراً ومقاطع فيديو تبين كمية الثلوج التي تساقطت على أراضي المملكة؛ لتكون مشاهد فريدة وساحرة بالوقت ذاته.

وتُظهر بعض الصور الإبل وهي تقف فوق أراضٍ ناصعة البياض، مع كون بعضها مغطاة بالثلوج المتساقطة.

وفي صور أخرى، تستمتع بعض العائلات بهذه المناظر غير المألوفة، وذلك عن طريق صنع رجل الثلج. 

 








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