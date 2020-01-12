هيئة الأسرى: غرامات تجاوزت 54 ألف شيكل بحق الأسرى الأطفال في (عوفر)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صادر عنها ظهر الأحد، أن مجموع الغرامات التي فُرضت بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل (عوفر) خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قد تجاوزت 54 ألف شكل.



وأوضحت الهيئة في تقريرها الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه تم إدخال (38) أسيراً قاصراً إلى قسم الأسرى الأشبال في (عوفر) خلال الشهر الماضي، علماً بأن عدد الأسرى القابعين حالياً في المعتقل (82) طفلاً موزعين على قسمين.



وأضافت، أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 20 قاصراً، وتراوحت أحكامهم ما بين أسبوع إلى 23 شهراً، بالإضافة إلى أسير طفل، صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر.



ولفتت الهيئة إلى أنه خلال العام المنصرم، أدخلت سلطات الاحتلال إلى معتقل (عوفر)، (379) أسيراً قاصراً (دون سن 18 عاماً)، كما وفرضت غرامات بحقهم بقيمة (513100 شيكل).



واعتبرت الهيئة، أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من انتهاكات بحق الأسرى الأطفال، كفرض غرامات مالية باهظة مقرونة بأحكام عالية، ما هو إلا إجراء انتقامي، وعقاب تعسفي يمارسة الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم، وإثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصاية الصعبة، التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.