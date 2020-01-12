صدامات بين محتجين وقوات أمنية أمام جامعة واسط بالعراق





رام الله - دنيا الوطنتظاهر المئات من المحتجين في محافظة واسط، جنوب شرقي العراق، اليوم الأحد، أمام مبنى جامعة واسط بمركز المحافظة مدينة الكوت، في خطوة تصعيدية جديدة، تجاه الحكومة المحلية في المحافظة.وذكرت (روسيا اليوم): "المحتجون والقوات الأمنية، تصادموا بعد دعوات المحتجين إلى استمرار العصيان الطُلابي"، وأن "المُحتجين رشقوا القوات الأمنية، التي اصطدموا معها بالحجارة".كما ذكرت، أن "عدداً كبيراً من المحتجين، هم من طلبة جامعة واسط، الذين رفضوا قرار وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، باستئناف الدراسة في الجامعات".