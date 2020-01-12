هيئة الأسرى: توتر في (ريمون) بعد اقتحام قوات القمع لعدة أقسام

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأحد، أن سجن (ريمون) يشهد حالة من التوتر، وذلك بعد أن اقتحمت الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية، فجر اليوم، قسمي رقم (2) و(3) بالسجن، وقامت بقمع الأسرى، ونقل عدد من أعضاء الهيئة التنظيمية إلى جهة غير معروفة.



وذكرت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بأن قوات القمع (درور ومتسادا) أجرت حملة تفتيشات واسعة بالقسمين، وأغلقت كافة الأقسام، وعبثت بمقتنيات الأسرى، ما خلف حالة من التوتر والاضطراب في المعتقل منذ ساعات الصباح.



وتخوض الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال منذ عدة أشهر، نضالاً ضد ممارسات سلطة السجون، ضدهم وسلبهم أبسط الحقوق ومواصلة التنكيل بهم.



ولفتت الهيئة، إلى أنه عرف من بين الأسرى، الذين تم نقلهم، جمال رجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وأن الهيئة وعبر محاميها، تبذل جهوداً قانونية؛ لمتابعة الوضع الحالي، ومكان نقل المعتقلين.