أول بيان من ترامب على وفاة السلطان قابوس: عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين

وتابع ترامب في بيان نشرته (سي ان ان): "جهوده غير المسبوقة بالانخراط بالحوار وتحقيق السلام في المنطقة، أظهرت لنا أهمية الاستماع إلى كل وجهات النظر، السلطان قابوس، كان شريكاً وصديقاً حقيقياً للولايات المتحدة، عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين".





وأردف ترامب قائلاً: "سنُخلد ذكراه عبر الاستمرار بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، السلطان قابوس سيفتقد حقاً، وتعازينا تكمن بمعرفة أن إرثه القوي سيبقى". وأردف ترامب قائلاً: "سنُخلد ذكراه عبر الاستمرار بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، السلطان قابوس سيفتقد حقاً، وتعازينا تكمن بمعرفة أن إرثه القوي سيبقى".

وقال الرئيس الأمريكي: "ميلانيا وأنا حزنا جداً لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ونعبر عن تعازينا الحارة للشعب العُماني، كالزعيم الأطول خدمة في الشرق الأوسط، السلطان قابوس جلب السلام الازدهار لدولته، وكان صديقاً للجميع".