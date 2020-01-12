أول بيان من ترامب على وفاة السلطان قابوس: عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بياناً معزياً بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الذي أعلن ديوان البلاط السلطاني، وفاته مساء الجمعة، وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، خلفاً له.
أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بياناً معزياً بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، الذي أعلن ديوان البلاط السلطاني، وفاته مساء الجمعة، وتنصيب السلطان هيثم بن طارق، خلفاً له.
وتابع ترامب في بيان نشرته (سي ان ان): "جهوده غير المسبوقة بالانخراط بالحوار وتحقيق السلام في المنطقة، أظهرت لنا أهمية الاستماع إلى كل وجهات النظر، السلطان قابوس، كان شريكاً وصديقاً حقيقياً للولايات المتحدة، عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين".
وقال الرئيس الأمريكي: "ميلانيا وأنا حزنا جداً لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ونعبر عن تعازينا الحارة للشعب العُماني، كالزعيم الأطول خدمة في الشرق الأوسط، السلطان قابوس جلب السلام الازدهار لدولته، وكان صديقاً للجميع".
وأردف ترامب قائلاً: "سنُخلد ذكراه عبر الاستمرار بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، السلطان قابوس سيفتقد حقاً، وتعازينا تكمن بمعرفة أن إرثه القوي سيبقى".
وقال الرئيس الأمريكي: "ميلانيا وأنا حزنا جداً لخبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ونعبر عن تعازينا الحارة للشعب العُماني، كالزعيم الأطول خدمة في الشرق الأوسط، السلطان قابوس جلب السلام الازدهار لدولته، وكان صديقاً للجميع".
وأردف ترامب قائلاً: "سنُخلد ذكراه عبر الاستمرار بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، السلطان قابوس سيفتقد حقاً، وتعازينا تكمن بمعرفة أن إرثه القوي سيبقى".
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