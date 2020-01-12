رباح: أن تطلب السلطة وساطات دولية لاجراء انتخابات فلسطينية بالقدس "وهم"

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح

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خاص دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية، لعقد اللقاء الوطني المُقرر لقادة الفصائل الفلسطينية، الذي من خلاله يتم الذهاب نحو انتخابات فلسطينية شاملة، بعيدًا عن المزايدات.



وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، خلال حديثه لـ "استديو الوطن" عبر قناة "دنيا الوطن": أن تطلب السلطة الفلسطينية وساطات دولية وعربية، حتى نتمكن من اجراء انتخاباتنا، هذا وهم، ولن يتحقق لأن هذا احتلال، يُريد أن يُبقي القدس تحت بطشه، ولن يسمح لها بالحياة"، مضيفًا: "وفي ذات الوقت نحن نرفض أن ينتخب أبناؤنا المقدسيون خارج مدينة القدس، أو عبر الوسائل الاكترونية".



وعن التراشق الإعلامي الواضح ما بين حركتي فتح وحماس، أوضح رباح، قائلًا: "نرأب من الأخوة بفتح وحماس، أن يكون موضوع الانتخابات مُباحًا للتراشق والمناكفات الإعلامية، بل يجب أن يكون هذا الملف داخليًا بعيدا عن الاعلام، وعلينا أن نجتمع ونجلس ونتحدث في كل شيء لنصل في النهاية لنقاط تلاقي".



وختم رباح، حديثه، قائلًا: "فلنعتبر الانتخابات مدخلا لانهاء الانقسام، وكذلك من خلالها نضع برامجًا نضاليًا وطنيًا مشتركًا متفق عليها، ليس برنامج فتح، أو حماس، أو الجبهة الديمقراطية، بل برنامج شعبنا فقط".