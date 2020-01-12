اعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم شعفاط بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شاباً فلسطينياً، خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

رام الله - دنيا الوطنوقالت المصادر المحلية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عمر الهندي من الحارة التحتا في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى بوابة الجدار الفاصل المحيط بالمخيم، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان، خلال اعتقال الشاب الهندي، أطلقت خلالها القوات قنابل الغاز المسيل للدموع نحو البيوت السكنية بكثافة، ورد عليها الشبان برشقها الحجارة والمفرقعات.وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مخيم شعفاط من الحاجز العسكري، وانتشرت في أزقة وشوارع المخيم.وذكر شهود، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل بمخيم شعفاط تمركزت في الحارة التحتا، وفتشتها وخربت محتوياتها.