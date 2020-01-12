حاتم عبد القادر: الرئيس عباس ليس مرشح فتح للانتخابات الرئاسية

قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، حاتم عبد القادر: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ليس مرشح حركة فتح للانتخابات الرئاسية المقبلة.





وأضاف عبد القادر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أبو مازن، أعلن في عدة مناسبات، أنه لن يرشح نفسه، وبالتالي لا يوجد مرشح لحركة فتح، والرئيس عباس ليس مرشحها للانتخابات".





واستدرك عبد القادر: "أما إذا رشح أبو مازن نفسه، فسوف يبنى على الأمر مقتضاه، وعضو اللجنة المركزية لفتح مروان البرغوثي، هو مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أكثر من مرة أنه سيرشح نفسه".





وتابع: "طالما أن (أبو مازن) أكد أنه لن يرشح نفسه، وبالتأكيد أنه ليس مرشحاً لحركة فتح، وإذا أراد ذلك يجب أن يقول، وأخبرنا في عدة مناسبات، أنه لن يرشح نفسه، ولا علم لي أنه تراجع عن ذلك".





واستطرد: "أعتقد أن مروان البرغوثي مؤهل لقيادة فتح في انتخابات الرئاسة، ووجوده بالأسر لا يعيق ذلك، وهناك الكثير من الشواهد التاريخية، التي أكدت خروج الكثير من الزعماء من السجن لسدة الحكم، ووجوده كأسير لا يعيق ذلك، وانتخابه سيزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال؛ لإطلاق سراحه".





وأضاف عبد القادر: "قد يخرج مروان البرغوثي في صفقة تبادل الأسرى القادمة، وقبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد وضع في أولويات القائمة لإطلاق سراح الأسرى، وأي صفقة قادمة، سيكون مروان فيها وحماس، ستشدد هذه المرة فيما يتعلق بإطلاق سراحه".



واستكمل عبد القادر: "في المرة السابقة، طُلب إطلاق سراحه، وضغطت المخابرات المصرية، إلا أن التعنت الإسرائيلي، حال دون ذلك؛ لكن بهذه الصفقة، مروان سيكون فيها، وحسب معلوماتي، هناك توجه مصري أيضاً؛ للضغط على إسرائيل؛ للقبول بإدراج مروان في أسماء الصفقة المقبلة".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال