قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم شقيقان وفتى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم شقيقان وفتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.







وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن مواطنين، جرى اعتقالهما من بيت لحم وهما: الفتى مؤمن عدنان زبون (17 عامًا)، ومصطفى رامي عويس (18 عامًا)، وكلاهما من مخيم عايدة".

رام الله - دنيا الوطنفيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من قرية فصايل قضاء أريحا وهم: بلال سلامة عبيات، وشقيقه إياد، وأيوب داود عبيات.ومن بلدة بلعا قضاء طولكرم، اعتقل الاحتلال المواطن عبد الله الحاج أبو شداد (35 عاماً)، ومواطن آخر من مخيم شعفاط، وهو عمر الهندي، وهو أسير سابق.يُشار إلى أن خمسة مواطنين على الأقل، جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، بينهما طفلان من القدس.